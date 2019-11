Los Serrano fue una de las series de más éxito, al igual que Cuéntame. Longevas las dos pero siempre con un público fiel. Nos han tenido en vilo en más de una ocasión, gracias a sus tramas y a sus personajes. Pero hoy no hablaremos de su línea argumental sino más bien de los no tan niños que aparecían como personajes principales.

Unos niños por aquel entonces que han cambiado y mucho. Ya que el tiempo pasa y hoy por hoy se han convertido en jóvenes con un gran futuro. Quizás alguno de ellos no te lo hubieras ni imaginado así. ¡Si les has perdido la pista, no te pierdas su nuevo cambio físico!