La Casa Fuerte es el nuevo realitie de Telecinco que como era previsible está dando mucho de qué hablar, aunque por supuesto no para bien. Desde el principio nos ha quedado claro que viendo Oriana y Fani no se llevan bien. Bueno eso es quedarse corto, en realidad parece que lo que existe entre las dos es un odio visceral que no tiene arreglo..

La participación de Fani y su novio Christofer en el concurso La Isla de las Tentaciones, hizo que toda España se enterara de como le ponía los cuernos, teniendo un romance con Rubén. Horas de charlas en televisión supuso la aventura que la hizo famosa y el grito de “¡Estefanía!” lo conocen hasta quienes no vieron nunca el programa.

Al salir del concurso, Fani entono el mea culpa, pidió perdón a Christofer y a su familia. Y lo cierto es que consiguieron rehacer su relación y vivir juntos. Después participó en Superviviente 2020 y su actuación fue notable, luchando las pruebas y concursando para ganar.