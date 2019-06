1 Nuevos personajes de La casa de papel

No hay de qué preocuparse porque sin duda, los personajes más populares volverán a tomar el mando. Es cierto que en algunas series siempre van y vienen algunos de ellos, pero por el momento, hay confirmación de que en este caso no será así, a no ser una pequeña duda que tenemos ahí y que ahora te comentamos.

Por un lado, estará Tokio así como El Profesor, Raquel o Nairobi. Sin olvidarnos de Río, Denver, Mónica, Arturo, Helsinki, Mariví o Prieto y Suárez. Claro que nos falta el personaje de Berlín, que sin querer hacer ‘spoilers’ es cierto que en la segunda temporada tenía todo en su contra.

Es por ello que no sabemos realmente cómo lo harán. Pero sí que se ha visto cómo estaba rodando algunas escenas. No sabemos si serán a modo de recuerdos o si la trama todavía tiene mucho más qué decirnos. Eso sí, hay nuevos personajes como Hovik Keuchkerian como Bogotá, Najwa Nimri como Alicia o Fernando Cayo como Tamayo y Rodrigo de la Serna como El Ingeniero.