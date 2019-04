1 Una nueva oportunidad para Kiko Rivera

Era la tercera vez que Kiko Rivera llegaba a un concurso de este tipo. Había pasado por ‘Supervivientes’ así como por ‘Gran Hermano’, pero en ambos, tuvo que abandonar. En el primero por un motivo de salud y en el segundo porque no podía más con su ansiedad. Reconoce que no estaba bien y que mentalmente no conseguía estar fuerte para afrontarlo.

Pero ahora llega una nueva oportunidad y quería aprovecharla al máximo. Además, entraba con su mujer, Irene Rosales, que ha sido un gran descubrimiento. Ambos encararon el concurso con vitalidad, momentos bajos como suele suceder y alguna que otra bronca de enamorados que le dio más ‘vidilla’ a la casa así como a la convivencia.