Kiko Rivera ha vuelto a estar presente en el plató de ‘Supervivientes 2019’. Tanto para defender a su madre como para mostrar su rechazo por la concursante expulsada, Aneth. Sí, porque no es la primera vez que Kiko habla sobre la que es amiga de su hermana, pero apunta a que no tiene nada que ver con su madre. Claro que ahora ya entendemos un poco mejor su postura.

Porque a través de haber sucedido un hecho en Cantora, Kiko Rivera ha cambiado la opinión sobre Aneth. Sin pasar por algo que todavía con su hermana no se habla, aunque confiesa que la quiere pero que hay cosas que no le salen del alma y por el momento, así quedará a historia. ¡Te contamos todo lo que ha ocurrido que no es poco!.