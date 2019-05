Desde que estuvieron juntos en ‘GH VIP’, tanto Makoke, la ex pareja de Kiko Matamoros, como Tony Spina han dado mucho de qué hablar. Aunque es cierto que parecía claro un tonteo entre ellos, nunca se llegó a confirmar nada, hasta el momento. Ahora la pareja ya no se esconde, sino todo lo contrario, porque ya han hablado hasta de su primera noche romántica y muy pasional.

Pero en toda relación famosa que se precie siempre aparece alguien que tiene más que decir. Pues en este caso no es otro de Kiko Matamoros. Él ha tenido unas palabras y no demasiado suaves, hacia el que ya es pareja de Makoke. Parece que no le ha sentado demasiado bien la nueva relación de su ex, o por lo menos, eso es lo que parece después de sus declaraciones.