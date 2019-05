Diego Matamoros lo advirtió en su momento, lo que parecía una amistosa separación entre Kiko Matamoros y Makoke ha resultado ser una batalla campal. El ex marido de la Gran Hermana está celoso de su nueva relación, y la ha metido en serios problemas con Hacienda. A pesar de que él ha tenido dos relaciones con mujeres más jóvenes desde que terminaron, no admite que su ex pareja haya encontrado el amor.

La nueva relación de Kiko Matamoros

Tras su separación con Makoke, Kiko Matamoros comenzó una nueva relación con Cristina Pujol. Una stripper de Albacete con la que habló de boda. La ex pareja comentó que tenían futuros planes de boda, incluso hablaron de la posibilidad de tener hijos, aunque Kiko ya tiene el cupo de descendencia algo completo. Para colmo, este no tiene buena relación con Belén Esteban, y proclamó que su enlace sería el mismo día que ella o el anterior, “solo por joder” decía.

Pero muy poco le duró el amor, Cristina Pujol terminó con él al poco de la relación. Pero no pareció afectar mucho al defensor de la audiencia, pues enseguida comenzó un nuevo amorío con una chica de 22 años. Para más inri, la joven es amiga de la hija de Paz Padilla, Anna Ferrer.

Diego Matamoros intentó advertir a su padre, a pesar de no tener una buena relación, de que Marta López solo busca la fama. Pues hacía 3 años ella había estado tras él. Pero Kiko Matamoros hace oídos sordos a su alrededor, y está seguro de que ella es la persona que ha estado esperando toda la vida.

En una ocasión que pillaron a Makoke, le preguntaron que le parecía las palabras que había tenido Kiko Matamoros sobre su nueva pareja. Makoke confesó que realmente le había dolido. Pues ya podría haber aparecido antes esta chica para ahorrarle todo lo que ha tenido que soportar al lado de su ex marido.

Kiko Matamoros le reclama los muebles a Makoke

“Le recordé que teníamos un acuerdo de repartir los muebles mitad por mitad. Ella me lo dijo en su momento y hay testigos de eso, porque es un acuerdo verbal. Reclamé la mitad de los muebles, que quería ir a recogerlos el lunes, mis enseres personales” Contaba Kiko Matamoros, pero finalmente Makoke le mandó un mensaje en el que le explicaba que solo podía devolverle su ropa.

Realmente, Makoke se pregunta por qué Kiko Matamoros quiere los muebles, pues él vive en un hotel, y no tendría donde meterlos. Según una persona de la confianza de Makoke, la verdadera intención de su ex marido es quemarlos, pues prefiere eso a que ella los disfrute.

Makoke asegura que los necesita por si se ve en la necesidad de vender la casa, pues no podría hacerlo si está sin amueblar. Kiko Matamoros la acusa de querer quedarse con la casa en la que convivieron, y asegura que Makoke no para de poner excusas para no venderla.

Kiko Matamoros se pronuncia sobre la relación de Makoke

Recientemente Makoke y Tony Spina anunciaron su noviazgo oficial en una conocida revista. Ya llevábamos meses especulando con la posibilidad de la existencia de su romance, y fue necesario un polideluxe para que confesara que mantenían relaciones sexuales. Aunque ella lo negó cuando le preguntaron, pero no hay quien engañe a Conchita.

Pero esto no lo ha tomado muy bien Kiko Matamoros. Rafa mora le contó una conversación que tuvo hacía tiempo con Tony Spina. Le preguntó si realmente le ponía Makoke, a lo que le contestó que no le gustan las mujeres mayores. Es más, señaló a Anita Matamoros y afirmó que era ella quien le gustaba, pero si se veía en la necesidad, Makoke era quien podría darle televisión.

Kiko Matamoros los ha tildado de ser unos adosados. “me ha salido una urbanización preciosa.” Además, en la exclusiva que dio Makoke sobre su relación con Spina, afirma que nunca se había sentido tan amada. Pero no se quedó a gusto con eso, que añadió que Tony había cumplido con creces sus expectativas, y sin necesidad de una pastillita azul. Una clara pulla a Kiko Matamoros, al que por supuesto no le hizo ninguna gracia.

Kiko Matamoros dispuesto a hundir a Makoke

Diego Matamoros avisó en su momento, la separación de Kiko Matamoros y Makoke iba a ser una batalla campal. Ya han pasado 9 meses desde su ruptura, y no dejan de lanzarse dardos envenenados. Por si fuera poco la deuda en la que Kiko metió a su ex mujer con Hacienda, ahora ataca a su nueva relación.

Asegura que a Tony no le gustan las mujeres mayores, aunque ella sigue teniendo un cuerpazo y es preciosa. Y no se ha cortado un pelo en hablar de su hija Anita Matamoros, pues afirma que al novio de Makoke, quien le gusta es ella.

Makoke no ha querido ni hablar del tema, pues le parece una bajeza por parte de Kiko Matamoros meter a su hija en algo así. Ella ni siquiera ha hablado de su actual pareja ni de la anterior. Por lo que resulta evidente que Kiko está celoso.