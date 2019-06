‘Juego de tronos’ está en boca de todos. Es cierto que cada temporada de dicha serie se esperaba como agua de mayo. Pero también la gran mayoría de los fans pensaban que el final sería de una manera bastante diferente. Más que nada porque algunos se quedaron con la boca abierta y sin poder entender por qué después de todo, se cerraba la serie de esa manera.

Pero es cierto que no todo el mundo puede estar contento. De ahí que se ha abierto una pequeña investigación, que hoy en día con las redes sociales tampoco es demasiado complicada. Se descubre algunas escenas que han sido eliminadas y que los fans reclaman. Así que hoy, te advertimos que los ‘spoilers’ están a la orden del día a continuación. Puesto que si todavía no has visto ‘Juego de tronos’ completa, no sigas leyendo, porque te vas a enterar de cosas muy fuertes.