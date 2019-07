1 Cómo ir de público a MYHYV

Es cierto que para este tipo de programas siempre suele haber una gran demanda. Es por ello que en ocasiones, se tenga que esperar bastantes meses. Ya que los programas se van grabando y es por eso que quizás, sea todo más distanciado en el tiempo, pero aún así, es un paso a tener en cuenta que no debe echarte hacia atrás.

En cada emisión del programa aparece el número de teléfono que es el 902 010 550. Que es el que necesitas marcar para poder hacer tu solicitud. Claro que si no obtienes respuesta, siempre podrás acudir directamente a la empresa que es la encargada de esta parte del programa, es decir, de seleccionar al público que lo integra.

La ‘Agencia Marker’ es quien coordina este tema y su número de teléfono es el 911 026 030. Es cierto que no siempre es sencillo el poder acudir como público, porque como decimos o hay mucha gente o bien, no podemos contactar a la primera. Si el teléfono no te convence, entonces entra en su página web y rellena un formulario. Pero tan solo debemos tener un poco de paciencia, porque seguro que se cumplirá nuestro deseo.