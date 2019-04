Todos sabemos que Mila Ximénez no tiene pelos en la lengua. La colaboradora de ‘Sálvame’ así como de otros programas de la cadena, siempre comenta lo que piensa. Claro que esto no siempre es del todo bueno porque parece que se va creando unas ciertas enemistades allá por dónde pasa. Pero a ella le da todo bastante igual. En este caso, dicho enfrentamiento no ha sido con sus compañeros sino que viene de lejos.

Más concretamente llega desde el otro lado del charco. Hay una periodista de nombre, Shanik Berman que es muy conocida en México. Claro que aquí no lo era tanto hasta el momento. Parece que debido a la polémico con un famoso, además de con Mila Ximénez, ya se va abriendo un hueco en nuestra televisión. Porque entró en ‘Sálvame’ vía telefónica para explicar todo el tema y terminó con un nuevo enfrentamiento. La colaboradora no se quedó callada. ¿Quieres saber bien qué es lo que pasó y cómo?.