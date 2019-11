1 Los Soprano en HBO

Claro que si hay una serie que cuente con esas pinceladas de crímenes o de mafia, entonces tenemos que mencionar Los Soprano. Fue a finales de los años 90 cuando llegaría a emitirse y que ahora también la tenemos en la plataforma HBO. Por lo que no está de más que le eches un vistazo si todavía no lo has hecho.

¿Qué decir de una serie como esta? Pues que la trama gira entorno a uno de los grandes mafiosos de Nueva Jersey como es Tony Soprano. Tanto su familia como sus negocios serán uno de los blancos perfectos para disfrutar de una trama de lo más impactante. Tanto es así que las audiencias se dispararon, convirtiéndola en una de las series más vistas.