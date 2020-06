1 Cuánto cuesta HBO Max

El nuevo servicio de streaming tendrá un costo mensual de 15 dólares al mes, que lo coloca por encima de Apple TV Plus (5 dólares al mes), Disney Plus (7 al mes) y Netflix (13 al mes). Los precios para Europa todavía no se conocen, aunque podría rondar los 10 euros al mes. Se espera que la oferta de HBO Max sea similar a HBO Go y HBO Now con programación adicional que no obtendrías con solo HBO.

HBO Max se lanzó el pasado el 27 de mayo de 2020 en Estados Unidos y en 2021 llegará a Latinoamérica. De Europa no sabemos nada, pero se espera que también llegue para ese año. Pero vamos a lo importante, películas y series, en HBO Max. Veamos si te convence la oferta que tiene.