Got Talent España ha arrancado una nueva edición, que ya está siendo todo un gran éxito. Una temporada más, se busca a esos talentos que recorren nuestro país, pero que siempre se habían quedado en un segundo plano. Cada noche de programa, hay una sorpresa en forma de talento y es por ello que la audiencia también así lo considera.

Por eso, hoy vamos a mostraros algunos de los concursantes de Got Talent España que no puedes perderte, ya que con su talento cautivaron a todo el país. Seguro que la gran mayoría te sonará, pero no está de más el volver a recordarlos. ¡Cuánto talento tenemos escondido a lo largo y ancho del país!