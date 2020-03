Los Gemeliers son los hermanos de más éxito en este momento. Lo cierto es que con la juventud que tienen, ya han cosechado una carrera bastante fructífera. Cierto es que desde pequeños están al frente de una cámara de televisión, por lo que para ellos es algo habitual y a lo que ya no les da ningún tipo de reparo.

¿Quieres saber de dónde les llega dicho éxito? Aunque es cierto que son conocidos por todo el país, quizás haya algunos que todavía no sepan muy bien de dónde vienen. Pues hoy hacemos un repaso por su vida y por esa fama que ya no pueden olvidar. ¡Seguro que tú también has tarareado alguna de sus canciones!