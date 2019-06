‘¡Ahora Caigo!’ es uno de esos programas que han sabido meter en el bolsillo a toda la audiencia. De ahí que cada tarde tengan la dosis de energía, humor y con un gran bote de dinero para los que tengan mucha suerte. Una selección de preguntas que dirige Arturo Valls, entre las que los chistes no pueden faltar, ya que es algo que va unido al presentador.

Desde el 2011 parece que hay algo que no puede faltar cada tarde y eso es ‘¡Ahora caigo!’. Cada vez va siendo remodelado ligeramente, con nuevas pruebas, pero siempre la misma ilusión y éxito. Ahora han hecho una recopilación de las frases cuquis del programa. Pero la verdad es que muy cuquis tampoco es que sean en todos los casos. ¡Si no te lo crees, entonces, no te pierdas lo que sigue!.