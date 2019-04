Todavía estamos todos los espectadores asimilando que Isabel Pantoja es la concursante de uno de los programas más complicados de la televisión: ‘Supervivientes’. Algo que también tomó de sorpresa a su gente más allegada y como no, a otros que tiene cerca pero no tanto. En este caso ha sido Fran Rivera quien también parece que se ha quedado muy perplejo.

El diestro no es muy fan de las cámaras de televisión ni de la prensa en general. Aunque en ocasiones sí que las ha recibido con gran agrado. Pero claro, cuando las preguntas son hacia la madre de su hermano Kiko, la cosa cambia ligeramente. Él siempre apuesta por su hermano y eso es algo que seguirá haciendo siempre. ¿Pero qué opina de la tonadillera?.

Isabel en ‘Supervivientes’ da y dará mucho de qué hablar

No lo decimos nosotros y es que desde que saltó la noticia a los medios, ya no se habla de otra cosa. Es todo un bombazo y hay que reconocerlo. Ya que Isabel Pantoja nunca se había prestado a algo similar. Es más, como todos sabemos la enemistad con la cadena así como con el presentador, Jorge Javier Vázquez, estaba bastante presente en los últimos años. Es cierto que durante el concurso de su hija Isa en Gran Hermano, llamó en un par de ocasiones al programa de ‘Sálvame’ dejando a todos con la boca abierta. Quizás era uno de los pasos que vendrían luego.

La defensa hacia su hija dio lugar a muchos rumores que finalmente se han confirmado. Parece que ya está todo listo y que su contrato en Mediaset no solo es para el concurso en el que se embarca, sino que además, también se supone que aparecerá en otro, sobre música pero más adelante. ¡Todo se irá viendo poco a poco!. Porque ya con una gran noticia tenemos bastante por el momento.

¡Tenemos la reacción de Fran Rivera ante la participación de Isabel en el concurso!

El diestro no siempre se muestra sonriente ante los medios. Es un tema que siempre ha tenido un tanto alejado de su vida, en la medida de lo posible. Cuando se le pregunta sobre Kiko Rivera, su hermano, siempre tiene palabras de apoyo. Comentó que para él era su gran ganador, como no podía ser menos. Por lo que aprovechando que Fran Rivera estaba bastante afable, los medios también aprovecharon la ocasión para preguntarle sobre la participación de Isabel Pantoja en ‘Supervivientes’.

Ahí la cara de Fran Rivera ya cambió por completo. El torero no dijo ‘ni mu’. Se le cambió el semblante y es que hay que recordar que la relación entre la cantante y el torero no ha sido nunca buena ni tampoco tiene un futuro prometedor por lo que se está viendo. Las únicas palabras que ha mencionado es que: “nada que opinar sobre el tema”. Claro que cuando la pregunta se dirige hacia su hermano entonces sí tiene que decir lo siguiente: “Ha sido él mismo, lo ha disfrutado y ha sido bonito verlo”.

Las idas y venidas de Fran Rivera con Isabel Pantoja

Es la herencia de Paquirri lo que tiene enfrentadas a las familias. Aunque siempre hay algún que otro detalle más, parece que el principal es este. Desde la muerte del torero han llegado a los tribunales. Se decía que por aquel entonces eran más de 7 millones de euros a repartir. Sin duda, una cantidad bastante elevada para los años en los que todo esto sucedió. También se comentó en su momento que, supuestamente, la repartición de dicha herencia fue de 45% para Isabel, el 40% para los dos hijos, Fran y Cayetano, mientras que un 15% estaba destinado al padre del fallecido y a sus hermanos. Pero es cierto que tiempo después, parece que las cosas todavía no están solventadas de buena manera y de ahí que las familias no se hablen.

El hermano de Paquirri también ha hablado de Isabel y de ‘Supervivientes’

Cuando salta una noticia así, todo el mundo quiere opinar. Si bien hemos visto que Fran Rivera ha optado por el silencio, que lo dice todo, su tío y hermano de Paquirri no. Reconoce que la noticia le ha dejado más que sorprendido y no sabe cómo es que Isabel se atreve a ir a un concurso como ese. Dice que él no iría por nada, porque para resistir allí hay que ser muy joven. Recordamos que Rosa Benito ganó una edición y no era la más joven de la misma. Claro que todo ello es una opinión y que está por ver cómo se desenvuelve la tonadillera en la isla. Dice que la pesca le gusta y que está aprendiendo a hacer fuego. Ahora queda ver si Fran Rivera la apoyará desde fuera como sí hará Kiko Rivera, a quien seguro veremos en más de un plató como defensor de su madre. ¡La aventura está para comenzar!.