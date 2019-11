El programa First Dates apuesta por conocer el amor, por las citas, la conexión y la química. Sí, todo ello suena más que bonito pero no lo es tanto. Es cierto que en ocasiones hubo parejas que han seguido en el tiempo, pero en la gran mayoría nos encontramos con citas fatídicas ya antes de que comience.

Es por ello que hoy haremos un repaso por todas ellas. Por esos momentos un tanto incómodos y que no han terminado como uno se esperaba. Podemos decir que se trata de las peores citas de los invitados. Malas caras, insultos y diferentes conversaciones para dejarnos boquiabiertos, no han faltado en los programas de First Dates.