1 Patricia y Jonathan

Una de las citas más agresivas de First Dates

La cita que pudo acabar en tragedia, a pesar de que una de las protagonistas se lo había advertido de antemano a Carlos Sobera, presentador de First Dates.

De hecho, Patricia le dijo a Carlos nada más llegar que solía enfadarse con frecuencia. Y dicho y hecho. Además, fue por una cuestión absurda relativa al color de su copa. Ambos comensales la veían de un color distinto. Si a Jonathan esto le parecía algo divertido a Patricia el tema le enfadaba cada vez más.

No iba a dar su brazo a torcer. Cuando Jonathan trató de bromear para quitarle hierro al asunto, le dijo que le iba a regalar unas gafas para que viera mejor. Patricia le espetó un: “¿Tú eres gilipollas? Te voy a partir la cara, conmigo no te pases ni un pelo” Obviamente no repitieron.