1 Las broncas con Isabel Pantoja

Lo cierto es que uno de los grandes momentos de Colate ha sido cuando se ha enfrentado a Isabel Pantoja. La verdad es que todos pensábamos que entre ellos podía haber algo más que una bonita amistad. Pero al final, ni amistad, ni tonteo y casi, ni convivencia porque las chispas saltan entre ambos y no de manera positiva.

Colate ha estallado en varias ocasiones y en la gran mayoría, Isabel Pantoja es la protagonista. Parece que el concursante de ‘Supervivientes 2019’ no soporta que no se haga nada en la isla. Necesita que el grupo sea como tal y estén todos juntos a la hora de comer, que se repartan las tareas, etc. Algo que no siempre ha sucedido de este modo.