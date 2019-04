Cristina Tárrega es una periodista y presentadora tanto de televisión como de radio. Desde hace muchos años la hemos visto al frente de programas de lo más polémicos. Por eso, en ocasiones también deja ver su carácter y es que los enfados son protagonistas de su vida profesional. Claro que parece que pronto se le pasan y así lo hace saber.

En este caso, Cristina Tárrega estaba sentada en el plató de Ana Rosa. Como estos días es algo habitual, se debatía si Isabel Pantoja irá o no al plató de Telecinco, a esperar a su hijo Kiko Rivera. El debate estaba servido pero Cristina no podía expresar claramente lo que tenía que decir. Por eso cuando no se puede soltar, al final termina reventando en forma de arrebato. ¡Te lo contamos todo!.