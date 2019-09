1 Un nuevo misterio en la temporada 3 de Élite

Si todavía no has visto la segunda temporada de la serie, entonces es mejor que no sigas leyendo porque contiene spoilers y podrían arruinarte el disfrutarla tanto como se merece. Pero si ya la has visto y quieres saber qué es lo que sigue, entonces vamos a hablar de un nuevo misterio que será el gran protagonista de la tercera temporada.

Si en el primero fue el tema de la muerte de Marina y en el segundo la desaparición de Samuel, la tercera temporada llegará cargada de uno nuevo. Todavía muchas pistas, pero es cierto que los flashbacks se mantienen a la orden del día y son los que le dan más agilidad e importancia a la trama principal. Según se ha sabido, sí que tendrá que ver con los temas anteriores pero aportando equilibrio.