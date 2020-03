1 Lydia Lozano

Como decimos, la primera alerta que surgió en Sálvame fue con Lydia Lozano. La colaboradora ha contado como se dio cuenta de que podía estar contagiada de coronavirus.

Fue en su casa, con su madre, cuando empezó a toser repetidamente. Le sorprendió un poco, pero no quiso alarmarse pues los síntomas le parecían similares a los de la alergia que padece todos los años. Sin embargo, como precaución quiso alejarse a su madre, de avanzada edad.

Aunque en el centro sanitario en el que ha consultado la colaboradora le recomendó que por precaución se quedase en su casa, no han podido confirmarle si es positivo o no pues no hay pruebas de diagnóstico suficientes para todos los afectados. En todo caso, Lydia Lozano permanece en su casa desde entonces.