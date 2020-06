El misterio también seduce el mundo de los dibujos animados que formaron parte de nuestra infancia. Puede que no sepamos muy bien por qué, pero los creadores de algunos dibujos animados optaron por no mostrarnos nunca el rostro de algunos de sus personajes. Quizás sea un modo de no forzar su capacidad creativa o `puede que de obligarnos a trabajar la nuestra, pues aunque nunca hayamos visto el rostro de algunos personajes en nuestra cabeza sí tenemos su imagen clara.

En dibujos animados como “La vaca y el pollito” de Cartoon Network y el emblemático “Tom y Jerry” encontramos personajes a los que nunca les vemos el sin rostro.

Repasamos algunos de ellos, seguro que a muchos los recuerdas