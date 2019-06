1 Los estudios de Pablo Motos

Aunque es cierto que cuando pensamos en un presentador como es Pablo Motos, siempre se nos viene a la cabeza que tras de sí cuenta con la carrera de periodismo y quizás, otras varias. Pues lo cierto es que hay que decir que quizás no sepas lo que realmente ha estudiado el presentador.

Se dice que en un primer momento, no pensaba en esto de la televisión, ni siquiera en la radio. Ya que sus inicios fueron en esta última. Fue en la radio donde comenzó a presentar pero también a dirigir algunos programas. Por lo que su carrera ha ido creciendo poco a poco.

Pero volviendo al tema de los estudios, lo primero que le llamó la atención a Pablo Motos fue el hacer Formación Profesional en la rama de electricidad. Sí, quizás era su sueño, pero la verdad es que no le dio tiempo a llevarlo a cabo y menos mal, si no, no lo hubiéramos conocido en su faceta televisiva.