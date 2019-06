Hemos visto como un día sí y otro también, los problemas en la isla de ‘Supervivientes 2019’ iban creciendo. Aunque la unión llegará en unas horas, lo cierto es que cada grupo tiene los suyos propios. Gritos y comportamientos que dejan mucho qué desear como le ocurre a Violeta. Sin duda, es una de las jóvenes que han tenido más problemas con sus compañeros.

Problemas que han ido aumentando de manera considerable. Hasta con quien es su pareja dentro del reality, Violeta ha tenido sus más y sus menos. ‘Supervivientes 2019’ se ha convertido en una batalla campal en numerosas ocasiones. Pero en lugar de echarle la culpa a la protagonista o protagonistas, parece que su origen viene de un programa de televisión.

los gritos de Violeta con Dakota, y viceversa

Ya no hace falta decir que no se soportan, pero es la verdad. Casi desde el minuto uno, Dakota no podía evitar el decirle lo que pensaba y no era nada bueno. No se llevaron bien, ni coincidían en gustos ni tampoco en conversaciones. Pero la verdad es que ambas tienen un carácter bastante fuerte. Lo que hace que cuando entran en discusión nadie puede frenarlas. Por lo que parece que el mundo se acaba en un par de minutos.

Además, no suelen hablar para intentar razonar las cosas sino que el nervio las engulle y cada una de ellas echa por la boca todo lo que se les ocurre. Violeta hasta se llega a queda afónica, porque la garganta no le puede más de los gritos. Dakota puede sentenciar con tan solo un par de frases bien puestas. Sus compañeros ya evitan el entrar en este tipo de problemas porque al final, también les salpica y bastante.

Los problemas de Violeta con Fabio

Es cierto que las parejas suelen tener alguna que otra discusión, pero la verdad es que lo que llega a ocurrir entre Violeta y Fabio también es algo complicado. A Violeta hay cosas que no le parecen bien, sobre todo cuando le pidió un par de favores al que es su pareja y este no lo cumplió. A pesar de todo ello, Fabio siempre se muestra muy atento con la joven, pero es cierto que en ocasiones no siempre pueden coincidir en todo. Incluso ha tenido que ha tenido que ponerse a su lado y retirarla cuando alguna de sus broncas comenzaba a tener un punto más allá. Quizás temiendo que las cosas fueran a mayores y que la sanción rondara sus cabezas.

Una de las peores broncas de Violeta fue con Carlos Lozano

Es bastante complicado el definir cuál es la peor bronca de Violeta. Ya que como decimos, desde un primer momento en el concurso, ha dejado ver su carácter y ya llevamos más de mes y medio del mismo. Pero una de las más complicadas broncas fue hasta sentenciada por el público, ya que pedían la sanción contra Violeta. Con Carlos Lozano tampoco se llegó a llevar bien. Aunque mientras tuvieron que convivir en el Palafito, parece que las cosas cambiaron. Se aliaron durante unos días y aprovecharon para meterse con el resto del grupo, que estaban castigados con tener que servirles a todas horas.

Pronto se terminó todo esto y Violeta volvió a las andadas. En otra de las broncas con Carlos Lozano, los gritos, los insultos y los cortes de manga están a la orden del día. Pero en un momento dado, ella agarró un poco de arena y se la lanzó al presentador. Pero no contenta con hacerlo una vez, lo volvió a repetir. Por lo que Fabio que estaba a su lado, intentó detener. ¿De qué manera?, pues llevándosela hacia otro lado. Aún así los gritos continuaban y tras ellos, aparecen siempre las lágrimas.

El origen del carácter de Violeta

Ya hemos hecho un repaso por todas las broncas principales de la concursante. Pues bien, una de las tías de Violeta comentó que el origen de este comportamiento y del carácter proviene del programa ‘Sálvame’. Parece que no está siendo una buena influencia para la joven. El familiar asegura que tanto grito es similar a lo que ve en televisión y que viene de la mano de Belén Esteban o de Mila Ximénez, entre otros. Así que, parece que la concursante tiene pasión por dicho programa, ya que hasta le influye en la manera de contestar y hasta de insultar. ¡Increíble pero cierto!.