Carlos Lozano ha sido uno de los grandes supervivientes de esta edición. Es cierto que ha causado algunas polémicas, pero Jorge Javier Vázquez ya le comentó que sabía bien de televisión y que como tal, era un estupendo juego el que nos hizo pegarnos a la televisión, para darle más vidilla a uno de los programas estrella de la temporada.

Pero Carlos ya está en España y ya ha hablado con Jorge en el plató, quien le dio una calurosa bienvenida. Parece que el presentador quiere comenzar una nueva vida. Sí, el concurso le ha cambiado y mucho, porque ha pensado durante todo este tiempo y se ha aclarado mucho las ideas. Carlos Lozano comienza una nueva vida ¡Increíble todo lo que ha dicho!.

Lo que piensa sobre el paso de Miriam por su vida y por la isla

Es cierto que en la soledad, las cosas se pueden llegar a ver de una manera totalmente diferente. Miriam y Carlos Lozano formaban una bonita pareja. Pero es verdad que ambos tenían un fuerte carácter que hacía que las discusiones estaban a la orden del día. Miriam entra en la isla como el fantasma del pasado y va directamente al Palafito donde se encuentra Carlos.

En un primer momento, parece que la ilusión no fue algo protagonista en la cara del presentador. La princesa Inca llegaba para acompañar a su ex pareja de la soledad. Los primeros días de convivencia parecían transcurrir sin mayor problema. Pero todo lo que se queda callado, al final termina por explotar. Carlos se ha sentido engañado por Miriam, aunque esta niega todo ello. La pareja todavía tiene sentimientos encontrados, lo que hace que pasen una última noche juntos para intentar aclarar todo lo posible.

Parece que finalmente no han hablado de ello delante de las cámaras, pero se levantaron muy sonrientes tras una noche juntos. Ni confirman ni desmienten, pero parece que Carlos Lozano le ha asegurado a Miriam Saavedra que ella es la mujer de su vida. Por lo que, a pesar de que todavía está dolido por temas anteriores, el beso y la reconciliación están a la vuelta de la esquina. Tan solo hay que esperar que todo vuelva a la calma.

“La sigo queriendo pero de otra forma”

Carlos Lozano es tajante cuando se le pregunta por Miriam. Sin duda, ha sido el tema estrella de la noche, aunque había más. El presentador asegura que la quiere pero de otra manera y que no está enamorada de ella, a pesar de que lo ha pasado muy mal por toda esta historia. Por lo que parece que como planes de futuro no hay, por el momento. Cómo bien hemos indicado, todavía hay que esperar que el tiempo pase. Pero aún así, intentará no discutir a todas horas, como hacía antes. ¡Grandes cambios, que nunca vienen solos!.

El cambio de vida de Carlos Lozano

Además, de un cambio físico que es más que evidente, Carlos Lozano también ha pensado muy bien todo lo que tiene y lo que quiere en su vida. Con las palabras de Jorge Javier como: “Eres un profesional de la televisión y que entiende este trabajo”. Carlos se emocionaba y estuvo a punto de llorar en un par de ocasiones. El presentador más simpático llega con las emociones a flor de piel. Parece que el concurso también le ha cambiado en esto.

Más aún cuando hablaba de otra época, por la que tuvo bastantes problemas y la gran culpable de ellos es Miriam. Ya que por culpa de esta relación tuvo numerosos enfados y discusiones con toda su familia así como sus amigos más cercanos. Así que, todo ello también fue afectando y saliendo al exterior durante la vida en Honduras. ¡Va a ser cierto, que la isla cambia y no solo el físico de los concursantes!.

“Te das cuenta de que sin nada, eres más” Carlos Lozano se sincera

Porque el presentador reconoció que de vez en cuando hace falta una experiencia como esta de ‘Supervivientes 2019’. En ella se dio cuenta de que parece que necesitamos muchas cosas para vivir, cuando en realidad podemos prescindir de todo ello. Una manera de pensar que hace que los sentimientos vuelvan a aflorar y que Carlos Lozano nos deje ver su parte más sensible. A pesar de que, como hemos dicho, también ha sacado su carácter en la isla. “He aprendido a serenarme, a vivir sin nada. A que tienes que pensar un poco más en los demás”.