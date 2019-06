Carlos Lozano está disfrutando de sus vistas privilegiadas sobre el Palafito. Como pirata olvidado que es, tiene todo lo que necesita y parece que se apaña como nunca. Aunque estos días tiene que convivir con Violeta a modo de castigo. Un castigo que no les ha hecho ni pizca de gracia pero el que viene, seguro que tampoco.

Tanto Carlos Lozano como Mónica Hoyos están teniendo una buena relación dentro de la isla. Es cierto que no siempre han coincidido en el mismo grupo, pero nos ha sorprendido gratamente que después de todo lo que vimos por televisión, se lleven bien. Pero hay una tercera persona en discordia que pesa sobre sus espaldas y que llegará a visitarlos a ‘Supervivientes 2019’. ¿Qué dirán cuando vean esta visita?.

Carlos Lozano disfruta tranquilo de la isla

Sin duda, el presentador llegó como es él, con ganas de mucha guerra. Porque ya hemos visto cómo en otro de los realities que participó, que no se queda nunca callado. Por eso, en las primeras semanas de convivencia ya tuvo problemas tanto con las hermanas ‘Azúcar Moreno’ como no Isabel Pantoja. Por lo que todos coincidían en que no se podía vivir con él. Incluso Chelo también llegó a tener sus más y sus menos con el presentador.

Poco a poco las aguas volvieron a su cauce, Carlos Lozano fue cambiado de grupo y de nuevo comenzó una convivencia. Pero tampoco duraría demasiado porque al ser tan popular, aunque no siempre de manera positiva, se consigue estar nominado. Para Carlos no supuso un problema y por ello, cuando la audiencia decidió que no estuviera con el grupo, fue enviado al Palafito. Un lugar sobre una plataforma desde donde tiene unas vistas privilegiadas y unos compañeros a pie de playa. Desde allí sale a pescar, hace su comida pero también comparte con sus otros supervivientes.

El pasado siempre vuelve, Carlos Lozano

Dicen que siempre vuelve porque ha formado parte de nuestra vida y de alguna manera está y estará ahí con nosotros. A pesar de que Carlos Lozano no habla mucho de lo que tiene o lo que perdió fuera, es cierto que ya a estas alturas del concurso sí que suele preguntar cómo están sus familiares más cercanos. Algo que todos los supervivientes echan de menos y es algo habitual. Pero quizás lo que no se espera Carlos es que tenga una visita. Pero no una cualquiera ni siquiera una que lleve su sangre.

Muchos opinan que puede suponer todo un cambio en el presentador, no sabemos si para bien o para mal. Ya que según ha comentado en varias ocasiones que cuando piensa en su relación pasada, es algo que le ha hecho mucho daño. Claro que en este punto, cada uno tiene también su versión. Una versión que seguro vamos a descubrir muy pronto. Ya que el fantasma del pasado ha llegado al presente y quizás, para atemorizar más la isla de lo que podíamos imaginar. ¿Te imaginas ya de quién estamos hablando?.

¡Miriam Saavedra vuelve a ‘Supervivientes 2019’!

El bombazo estaba servido y cuando menos lo esperaba. Es cierto que ya había pasado en otras ocasiones que eso de que el fantasma del pasado o bien el fantasma del futuro, aparecieran en la isla a modo de sorpresa. Pero quizás lo que no se esperaba nadie fue la noticia que lanzó Miriam Saavedra desde el plató. Comentaba que iba a emprender un viaje, por lo que Jordi González no dudó en investigar un poco más. Hasta dar en la diana, ya que la joven confirmaba que se iba de viaje a Honduras. ¡Así que, a buen entendedor…!.

Recordamos que Miriam Saavedra fue una de las concursantes de ‘Supervivientes’. Justamente cuando mantenía una relación con Carlos Lozano. Quizás fue ahí, en la isla, donde conocimos un poco más a la pareja del presentador. Aunque cuando llegó ‘GH VIP’ realmente sí que se dio a conocer. En la isla también recibió la visita de Carlos, por lo que parece que ahora las cosas vuelven a darse, aunque las circunstancias hayan cambiado ligeramente. Ya que ambos no mantienen ningún tipo de relación. Es más, después de que Miriam y Mónica hayan coincidido en otro reality, ¿se llegarán a ver las caras en este?. Las dos mujeres no se llevaban nada bien, sino todo lo contrario. En su convivencia los reproches estaban a la orden del día. ¡Siempre tenían muchas cosas qué decirse!.

¿Convivirá Miriam Saavedra con Carlos Lozano?

Seguro que ‘Supervivientes 2019’ les tiene una así preparada. Porque con Mónica Hoyos seguro que pronto comenzarían a pelear y sería más de lo mismo, pero quizás el concurso apueste por una convivencia aprovechando que está Carlos Lozano aislado. Los dos tendrían que estar juntos, aunque no revueltos precisamente. ¡Esto daría mucho juego en un concurso como Supervivientes!. ¿Llegarán a reconciliarse los días que esté allí Miriam o será todo mucho peor?. Parece que esta edición del concurso está dando muchas más sorpresas de las esperadas.