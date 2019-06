Violeta de ‘Supervivientes’ está siendo otra de las grandes protagonistas de la edición. La verdad es que en su concurso está habiendo de todo, desde una ruptura con la que era su pareja en directo, hasta un nuevo romance y muchos gritos. Es por todo ello que la concursante es uno de los nombres que rondan siempre en la cabeza de los espectadores. Pero quizás, si todos ellos ven unas imágenes de hacer un tiempo, ¡ni la reconozcan!.

No, no estamos exagerando pero es que realmente el cambio en este caso ha sido bastante brutal. Según parece no solo el paso de los pocos años que tiene Violeta de ‘Supervivientes’ ha sido el causante. Hay algún que otro retoque de por medio y aquí tenemos la verdadera prueba de ello. Las imágenes que circulan por la red ha dejado a más de uno boquiabierto.

A Violeta de ‘Supervivientes’ la conocimos en MYHYV

Es cierto que Violeta de ‘Supervivientes’ apareció en nuestra vida de la mano de otro de los concursos o programas más queridos de la televisión. Aunque siempre es bastante criticado, ‘MYHYV’ no ha perdido su esencia. Ni siquiera el cambio de presentadora ni de canal, han conseguido terminar con este programa donde el amor y los encuentros siempre son los verdaderos protagonistas.

En este caso, Violeta de ‘Supervivientes’ apareció como pretendienta. Pero gracias a su manera de ser y también a su carácter, pronto consiguió un trono en el programa. Sí, ser tronista es una de las aspiraciones de estos jóvenes. De hecho en su trono parece que se enamoró de Julen, al que todos conocemos por sus más y sus menos con la protagonista de hoy. Una relación que finalmente terminó cuando ella ya estaba en ‘Supervivientes’. ¿Habrá visto Julen las fotos del antes?. ¿Qué dirá Fabio cuando las tenga ante sí?.

Los cambios físicos más notables de Violeta de ‘Supervivientes 2019’

Por un lado, parece que el tiempo también ha sido el causante de este cambio tan espectacular. Ya que al menos, así lo afirman algunas publicaciones. El cabello ha sido uno de los protagonistas en la vida de Violeta de ‘Supervivientes’. Al igual que muchas de nosotras lo ha llevado de todos los colores, desde el más oscuro hasta las mechas más claras. Pero parece que dentro de todo ello, el acabado liso debe ser de sus favoritos.

Aunque no lo parezca, las cejas también son uno de los pilares fundamentales para nuestra expresión. De ahí que en ocasiones sean ellas las que puedan dar un gran giro a nuestras facciones. En el caso de Violeta, podemos notar cómo las cejas muy finas y muy depiladas no le favorecen pero nada. Porque dejan el rostro sin apenas expresión. Esos ojos tan vistosos tienen que estar rodeados de unas cejas similares. De ahí que ahora las lleve un poco más pobladas. De hecho, también hizo referencia a ellas en el concurso, ya que se notaba que ya necesitaría un arreglo de cejas. Menos mal que está Fabio para recordarle que ella está siempre estupenda.

Los cambios en el maquillaje también hacen que la expresión sea diferente. Si antes apostaba por un delineado más intenso en los ojos, ahora apuesta más por la máscara de pestañas. Dado que al tener los ojos tan intensos, grandes y vistosos, siempre es una manera de ayudarle a completar un look de lo más llamativo. Esos pequeños cambios, aunque sean pasos sin importancia, sí que la llegan a tener como resultado final y sino, tan solo debemos comprobarlo en las imágenes que aquí os dejamos.

Las operaciones estéticas de Violeta de ‘Supervivientes’

Claro que también hay retoques y operaciones. Algunos ‘arreglitos’ que las famosas se hacen para estar todavía más estupendas. Aunque es cierto que muchos creen que a ella no le hace falta. Todavía con la edad que tiene, hará que algunos rasgos vayan cambiando ligeramente. Si bien antes mencionamos el tema del tiempo, ahora nos pasamos directamente a las operaciones.

La bichectomía es una de las prácticas más habituales y por supuesto, Violeta de ‘Supervivientes’ también ha probado. Se trata de extraer las bolas de bichat, es decir, la acumulación de grasa que tenemos en la parte de las mejillas. Es así que el rostro parecerá mucho más afinado. Si antes mencionamos las cejas y su forma, ahora también tenemos que recordar que ha hecho el denominado ‘microblanding’. Por lo que se trata de una técnica de maquillaje para reconstruir y dibujar las cejas.

Finalmente, hay que recordar que también cuenta con relleno en los labios. En este caso, con ácido hialurónico. Claro que hay muchos que han comentado su aumento de pecho. Así que, entre todos eso retoques, así es que la imagen de la concursante ha mejorado y por ello, ya no la podemos ni reconocer de las fotos de hace unos pocos años.