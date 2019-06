Algunos dicen que ya ronda los 70 años, pero desde luego ella pocas veces dice su edad. Aunque sabemos que es una mujer sincera y decidida, parece que eso de la edad no siempre es un buen tema de conversación. Es por ello que Carmen Lomana siempre ha sido uno de los rostros más famosos del panorama nacional.

Una mujer que derrocha glamour por donde pasa y que siempre es fiel a un estilo moderno pero dentro de la elegancia que la caracteriza. Es por ello que haya sido partícipe de algún que otro programa en torno al protocolo. Siempre perfecta es algo que a todos tiene en vilo porque sin duda, se cree que Carmen Lomana está más operada de lo que ella misma dice. ¡Te desvelamos todos sus retoques y tratamientos de belleza!.

Los inicios de Carmen Lomana hacia el gran público

Carmen Lomana está licenciada en filosofía y ha estudiado en Londres. Fue aquí donde estuvo trabajando para el banco de Londres. Lo cierto es que su padre era banquero y parece que siguió con la tradición familiar. Pero pronto se desvincularía de ello y se pasaría al mundo de la moda así como del coleccionismo.

Se casó con un diseñador industrial, aunque después de más de 20 años de relación, su marido perdía la vida en un accidente de coche. Poco a poco la hemos visto en numerosos programas de televisión tanto como colaboradora como también participando en concursos como ‘Supervivientes’. Sí, ella que siempre sale impecable ante la cámara, se dejó ver durante un tiempo en la isla más famosa. Pero eso sí, con uno looks de infarto, que hacían que no perdiera el glamour ni un solo segundo.

Su rostro se convirtió en uno de los más conocidos, por su manera de ser, de hablar y de ver el mundo. Por otro lado, también la hemos vito entre los fogones de ‘Masterchef’ y de colaboradora en varios programas y cadenas. De hecho, es el trabajo que está ejerciendo en la actualidad.

Los retoques de Carmen Lomana, la blefaroplastia

Sin duda, es uno de los tratamientos recurrentes. Porque son muchas las famosas y los famosos que recurren a este retoque para lucir un rostro más joven. Es una técnica para poder extraer la grasa de la zona de los párpados. Ya que con el paso de los años, tiende a caerse esta zona, dando lugar a una expresión más triste y envejecida. Por lo que esta técnica corrige la caída de los párpados pero también elimina las bolsas.

Se trata de un recurso para todos aquellos que quieren mejorar su imagen, pero no cambiarla por completo, ya que afina ligeramente la piel pero no cambia la expresión. Es una de las mejores maneras de rejuvenecer pero sin exagerar. De hecho, Carmen Lomana aunque no suele contar todo lo que se hace, es sincera como bien hemos comentado, por lo que sí ha confesado en alguna ocasión que se había operado los párpados. Esta técnica siempre se puede hacer por sí sola o combinarla con otras como pueden ser el lifting facial.

Bótox en la frente

La frente es otra de la zonas complicadas. Porque puede delatar muy bien el paso del tiempo. Las arrugas se van instalando en ella, abriendo paso a que nos notemos con algunos años de más. Por este motivo, también Carmen Lomana ha optado por dejar atrás las arrugas de la frente, ¿de qué manera?, pues con un poco de bótox en esta zona.

Gracias a este retoque, las arrugas de la parte de la frente también se suavizarán. Lo bueno es encontrar también el término medio, ya que si nos pasamos, podemos conseguir un rostro sin nada de expresión. Pero no es lo que tiene Carmen Lomana, ya que ella ha optado por un gran equilibrio. Los efectos del bótox se empiezan a notar un día después de haberse inyectado y duran alrededor de seis y ocho meses.

Volúmenes en el pómulo y los labios de Carmen Lomana

Las técnicas de relleno también son otra de las más importantes cuando hablamos de los retoques de famosos. Porque con el paso de los años, la piel pierde colágeno así como elasticidad. Es lo que notamos como ese descolgamiento de la misma. Por lo que muchos de los famosos optan por volver a colocar todo en su sitio. Para ello, un poco de volumen a modo de relleno, es lo más indicado. En este caso, Carmen Lomana ha optado por usarlo tanto en la parte de los pómulos como también en los labios.

Además de todo ello, nos queda bastante claro que Carmen es una mujer que se cuida, ya que los tratamientos de belleza están a la orden del día en su vida. Sino, solo tenemos que ver las imágenes que verano tras verano nos ofrece como ese posado que inaugura la temporada de playa. Una cara y un cuerpo más que perfectos aunque no se sepa la edad concreta que tiene.