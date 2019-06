Las colaboradoras de ‘Sálvame’ no siempre se ponen de acuerdo cuando están dando la opinión de algún tema de actualidad. En este caso, de nuevo todos opinan pero no siempre se suele mantener un tono estable en la voz que permita disfrutar de un discurso propiamente dicho. Sino que las compañeras tienden a elevar el tono y como tal, las discusiones entre Mila Ximénez y María Patiño está siempre a la orden del día.

Mila Ximénez no tiene pelos en la lengua como hemos comprobado en numerosas ocasiones. Por lo que en este caso tampoco se quedó atrás. Parece que debido a las opiniones de María Patiño, Mila se llevó una gran decepción y después de la bronca, todavía tuvo más qué decir a través de las redes sociales. ¡Descubre el verdadero motivo de todo ello que tiene nombre y apellido!.

Mila Ximénez y la bronca con María Patiño

Lo cierto es que no se trata de la primera vez que vemos cómo las colaboradoras se enfrascan en una gran discusión. Alguna de las que recordamos vienen de la mano de una tercera persona. Algo que también ha ocurrido esta semana entre ellas. Hace un tiempo era Terelu Campos quien se interponía entre ellas pero no de una manera física, sino a la hora de comentar las idas y venidas de la hija de María Teresa.

Porque sabemos que no todas las opiniones tienen que estar siempre en una misma dirección. Pero en ocasiones hasta nos sorprende que, unas compañeras que se llevan bien, se lancen los trastos a la cabeza de una manera simbólica. Pues sí, parece que entre Mila Ximénez y María Patiño no hay una buena conexión desde hace un tiempo. No porque no se lleven bien, sino porque los encontronazos entre ellas son más que evidentes. En este caso, volvía a aparecer una tercera persona en discordia, pero no era Terelu Campos.

Chelo García Cortés, la tercera en discordia

Aunque todavía no está en España se sigue hablando de ella como si estuviera a la vuelta de la esquina. Chelo y sus problemas con Hacienda están dando numerosos titulares últimamente. Desde que su mujer pisó un plató de televisión para hablar de esos problemas económicos, los programas se han hecho eco de los mismos. Pero es cierto que muchos de sus compañeros la siguen apoyando como el primer día.

De hecho, María Patiño es una de las condicionales de Chelo. Por eso cree que quizás Mila Ximénez no se haya portado del todo bien con la que es su compañera. Aunque parezca una de las más fuertes, Mila también demuestra sus sentimientos y por eso, abandonó el plató de ‘Sálvame’ entre lágrimas, sin creerse lo que estaba escuchando por parte de María y hasta de Gema López.

Se puede decir que Chelo tuvo que hablar de los problemas económicos que tenía, aún casi sin querer. Esto es debido a que la cantidad de esos problemas se ha ido creciendo y ha salido a la luz como bien comentamos. De este modo y después de tantos años recelosa de su vida privada, ha sido su mujer quien se ha sentado en un programa de televisión para hablar de cómo se enteró de la inmensa deuda que tenía Chelo. Una vez que ya una persona se expone, los colaboradores comienzan a hablar día sí y día también. Pero no todos, ya que como hemos comentado, algunos defienden a su compañera, a pesar de todo lo comentado o publicado.

Mila Ximénez lanza una ‘pulla’ a través de las redes sociales

Como quizás no ha podido decir todo lo que piensa en el programa de la tarde, están las redes sociales para hacer el resto. Por eso, Mila Ximénez ha subido una foto a su Instagram. Pero no de las compañeras sino de su compañero, Kiko Hernández. Del que más quiere y admira y así lo ha profesado durante mucho tiempo: “En mi diccionario, cuando busco la palabra amigo, ahí te encuentro siempre. Te quiero!”.

Pero no solo eso, sino que en las últimas horas, ha publicado otras dos imágenes más con mensajes muy claros. Uno de ellos venía a decir algo así: “No hay amigos falsos, solo los falsos que se la dan de amigos”. A lo que el otro mensaje concluía de este modo: “Me quedo con la tranquilidad de saber que todo lo que hice fue con buena intención, por eso sonrío y soy feliz, porque nunca perdí, a mi me perdieron”. No sabemos qué es lo que opinarán sus compañeras de todo esto, quizás sea un malentendido pasajero