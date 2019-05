Belén Esteban no está pasando por su mejor momento laboral. Desde que su hija le prohibió hablar sobre su padre, Jesulín de Ubrique, Paolo Vasile ha perdido bastante interés en ella. Aunque ahora esté captando algunas miradas por su próximo enlace y su despedida de soltera además de su posterior boda, todo apunta a que esto no le asegurará su silla en Sálvame.

El enfado de Belén Esteban en su despedida de soltera

La de paracuellos sabe que los paparazzi la seguirán vaya donde vaya. Es por eso que procuró mantener en total discreción el destino de su despedida de soltera. Pero una vez en el aeropuerto de Madrid, descubrió que alguien había traicionado su confianza, pues un grupo de fotógrafos ya le estaban esperando.

Asegura saber quién lo ha hecho, aunque no parece preocupada. Lo que está claro es que este fue el único contratiempo en su despedida de soltera. La cual celebró a lo grande en Ibiza, y nada menos que en el Hotel Hard Rock, no muy barato en esta época. Pues su precio por noche ronda los 800 euros, y Belén Esteban viajó junto a 10 amigas.

Ella misma compartió varias de sus divertidas fotos durante el fin de semana, con unas camisetas de lo más distinguidas. Pues no tenían los típicos mensajes que rezan las camisetas de estas fiestas. En realidad, sus amigas optaron por escribir las frases que más se habían viralizado de Belén Esteban.

Otra de sus preocupaciones era que sus amigas no cumplieran con la petición más importante para ella, y es que no quería nada de boys en su fiesta. Dicho y hecho, cumplieron con el viaje a Ibiza, que era lo que Belén Esteban más quería, y nada de boys en todo el fin de semana. Parece ser, que este fin de semana le ha valido para olvidarse de los futuros problemas laborales a los que tendrá que enfrentarse.

Una drástica decisión

No es oro todo lo que brilla, y si no que se lo digan a los famosos. Por supuesto está muy bien poder darse una vida de lujos y viajes, pero hay muchos factores que acaban por incomodar. Como por ejemplo la intimidad, y es que la pierdes prácticamente por completo.

La boda de Belén Esteban está muy próxima, y los detalles de esta no han sido nada fáciles de esconder. Sobretodo para ella, pues su trabajo en televisión lo dificulta aún más. Pero contra todo pronóstico, la de paracuellos ha logrado mantenerlo en absoluto secreto.

Tan solo sabemos que se celebrará en la finca La Vega del Henares. Además, ella ya advirtió que no quería que su enlace fuera como los convencionales. Prueba de ello está en que tanto Belén Esteban como Miguel Marcos contarán con 10 testigos cada uno.

La boda de la pareja será unida únicamente por lo civil, pues ya se casó por la iglesia con Fran Álvarez, y aunque ya pidió la nulidad matrimonial, no estaría lista a tiempo para su enlace con Miguel Marcos. Pero el problema llega después de la boda, y por partida doble. En primer lugar, ha anunciado que no se irán de viaje de novios, pues sabe que los paparazzi les seguirían, y quiere evitarlo a toda costa. Y en segundo lugar, puede que pierda su trabajo.

La siguiente en abandonar el barco de Mediaset

Belén Esteban ya no logra los buenos niveles de audiencia que hicieron de ella la gran estrella de la televisión, y le dieron el título de la princesa del pueblo. Desde que su hija le prohibió hablar de su padre, Jesulín de Ubrique, la de paracuellos ya no tiene el mismo tirón en pantalla, y Paolo Vasile no está nada contento.

El sueldo de Belén Esteban es muy superior a los números que aporta a Mediaset. Es por ello que están dando tanto bombo a su boda, y se mete en todas las trifulcas de sus compañeros, aunque no tenga nada que ver. Se han hecho encuestas de las audiencias en las que se compara cuando ella está en plató y cuando no, y las cifras han resultado defraudantes.

Paolo Vasile está en ciernes de tomar una decisión con respecto a la colaboradora mejor pagada de Telecinco. Puede bajarle el sueldo para que esté acorde en función de la información que aporta, o decidir no contar más con ella.

El abandono de Terelu Campos de Sálvame provocó una gran conmoción, y varias discusiones entre el resto de colaboradores. Pero ahora es el puesto de Belén Esteban el que peligra, solo que no sería como el caso de Terelu, quien abandonó por propia voluntad. Pero no solo peligra su silla en Sálvame, el resto de programas en los que participa también se ven amenazados, pues no cumple con los requisitos de un colabrador de televisión. Ya no aporta tanta información como antes, y es por ello que aprovecha a meterse en todas las discusiones de sus compañeros. ¿Qué será de Belén Esteban después de su boda?