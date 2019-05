1 Toño Sanchís carga nuevamente contra Belén Esteban

La batalla entre Toño y Belén empezó cuando esta descubrió que el que fue su representante le robaba. Pero la de paracuellos consiguió hacerse con su casa, y conseguir suficientes pruebas para acabar con él. Aún así, este no se rinde, y no duda en hablar sobre el próximo matrimonio de Belén Esteban.

“Estaba obsesionada conmigo y me quería solo para ella” afirmaba el representante de artistas. Está seguro de que Belén Esteban no está enamorada de Miguel Marcos. Es más, también se atrevió a decir que ni siquiera es feliz, ya que necesita que alguien la entretenga. Pero ella no se iba a quedar callada ante estas acusaciones, y durante un Sálvame no cesó en soltarle puyas a Toño. “¿Digo yo cuál es tu amor con Lorena? Ay Toño, estás desvariando, te pusiste el disfraz de capitán para tu boda y todavía lo llevas puesto”