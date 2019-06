Parece ser que los días de Belén Esteban como colaboradora en Sálvame están contados. La de paracuellos ya no sabe que hacer para mantener en la cresta de la ola, y es por eso que se mete en todos los fregaos posibles. En estos momentos, su boda es la única cosa que parece mantenerla ligada a la cadena, y es por ello que la esta cuidando con tanto mimo.

Los inesperados problemas antes de la boda del año

Belén Esteban se está comportando como si su enlace estuviera a altura de la monarquía. Lleva mucho tiempo procurado mantener todo en absoluto secreto, pero parece que hasta sus mejores amigas le han fallado. Hace poco que fue su despedida de soltera en Ibiza con 10 de sus amigas y su única hija, Andrea Janeiro. En teoría era todo un secreto, desde el destino hasta cuánto duraría.

Pero cuál fue la sorpresa de Belén Esteban al presentarse en el aeropuerto, y descubrirse rodeada de prensa. De todas formas, procuró dejarlo pasar y disfrutar su despedida como la que más. Lo que hemos podido comprobar en las fotos que compartió en su cuenta de Instagram junto a sus amigas.

Pero lo mismo sucedió con su segunda despedida de soltera, la cual celebró con sus compañeras de trabajo. Pero nuevamente, se ha enterado de que la prensa era conocedora de todos los detalles de esta nueva fiesta. Saben en qué hotel de la capital se ha celebrado, quién estuvo invitado, y gran parte de las anécdotas de ese día.

Además, se siente muy dolida con el comportamiento de Anabel Pantoja. Al parecer, esta no acudió a su despedida de soltera, pero luego si estuvo en el debate de Supervivientes.

Así Protegerá Belén Esteban su boda

“Me joroba esto. Menos mal que en la boda no entran móviles. La gente me ponía verde por esa decisión, pero quedan 17 días para la boda y ya se está filtrando la despedida.” La de paracuellos se muestra muy dolida ante las constantes filtraciones de todo lo relacionado con su boda.

Y es que aunque haya prohibido los móviles y las cámaras, los invitados siguen teniendo lengua, y teme que lo que ha pasado con los detalles de sus despedidas de soltera. Belén Esteban ha informado de que en su boda habrá fuertes barreras contra los paparazzi.

El enlace entre Belén Esteban y Miguel Marcos será el 22 de junio en la finca La Oruga. Las medidas impuestas por la princesa del pueblo contra mirones y fotógrafos parecen ser más que eficientes. Pues ha mandado instalar focos alrededor de toda la finca, y que estos apunten hacia afuera. De esta manera, todos los que intenten captar algo del festejo, quedarán deslumbrados.

Pero la futura mujer de Miguel Marcos conoce la cantidad de posibilidades que hay hoy día en el mercado, que podrían fastidiar la privacidad de su fiesta. Ha informado a todos los que tenían la intención de usar drones, que mejor sería ahorrarselo. Pues ha alquilado un sistema antidrones. “Los drones son caros y quedarán destrozados.“

El despotismo de Belén Esteban

Belén Esteban esta convencida de que su boda es el evento más deseado de todo el año, y por ello, que todos los medios están obsesionados con él. Y es que la de paracuellos se comporta como si la suya fuera la boda de alguien realmente importante y mediático. Es ahora cuando de verdad vemos cómo es la personalidad de la colaboradora.

Tanta altanería no le está viniendo nada bien, pues Paolo Vasile cada vez está más cansado de ella, pues ya no genera las cifras de audiencia de antaño. Es por ello que Belén Esteban defiende tanto su boda de los medios, para así al menos, generar expectación, y estar en el punto de mira.

Ella asegura que todo lo que está haciendo es para proteger a su futuro marido y a su hija, Andrea Janeiro. Pero lo cierto, es que todos sabemos que su intención es poder vender la exclusiva. Y eso que sabemos que su boda ni siquiera entrara en el top ten de las mejores pagadas.

Según nos ha llegado, Belén Esteban no recibirá tanto por la exclusiva como ella piensa, pues no reúne todo lo necesario. Miguel Marcos no es famoso, y no solo eso, tampoco quiere posar para la prensa. Pero lo gordo viene con su única hija, Andrea Janeiro. Fue ella quien le prohibió hablar más de su padre en televisión, lo que ha afectado en la carrera de la de paracuellos. Pero el hecho es que su hija tampoco quiere aparecer en los medios. Así es que, seguramente Belén Esteban no llegue a cobrar más de 20.000 euros por la exclusiva de su enlace.

Los celos contra Isabel Pantoja

Belén Esteban no lleva nada bien no ser la reina de Telecinco, y no solo eso. Si no que no le ha gustado nada que pusieran la foto de Isabel Pantoja en el pasillo de las vanidades. Cada vez que tiene oportunidad, critica el concurso que está haciendo la tonadillera en Supervivientes. Pero la verdadera razón de este comportamiento hacia ella, es que sabe lo mucho que peligra su trabajo en Telecinco.