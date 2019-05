La relación entre Belén Esteban y Ana Rosa Quintana ha sido siempre un ‘tira y afloja’. Cuando parece que las cosas van mejor, hay algo que impide que las dos puedan arreglar sus diferencias. Además, en los programas que trabajan siempre surgen comentarios y la misma temática que hace que los colaboradores echen más leña al fuego.

Quizás por este motivo, las cosas empeoren en lugar de mejorar. De ahí que con una opinión por un lado y otra por otro, ya ninguna de ellas puede ocultar lo que piensa o lo que siente por su compañera. Hay datos y hasta vídeos recogidos donde los comentarios no se han hecho esperar y que ponen los vellos de punta. ¿Quieres saber lo que opina una de la otra?.

Un momento polémico entre Belén Esteban y Ana Rosa Quintana

En ocasiones no hace falta ponerse cara a cara para hablar las cosas o para hacer que todos salte por los aires desde el plató de televisión. Ya que hubo un momento en el que en programas como ‘Dónde estás corazón’, Belén Esteban era una de las grandes protagonistas. La gran mayoría de las ocasiones, no eran noticias muy agradables. Estamos retrocediendo en el tiempo, cuando el canal Antena 3 y Telecinco no se llevaban del todo bien. Por lo que los ataques estaban siempre a la orden del día.

Del programa mencionado, hay que decir que Ana Rosa Quintana era una de las productoras y la que llevaba parte de la voz cantante en aquellos años. Por eso, aunque no se hubiera pronunciado en vivo y en directo, tenía una parte de ‘culpa’ para Belén Esteban. Es por ello que fueron muchas las ocasiones en las que se hablaba de los supuestos problemas que podía tener Belén. Algo que a la colaboradora no le sentaba nada bien.

Las palabras de Belén Esteban hacia Ana Rosa Quintana

A partir de ese programa y de todo lo que supuso para Belén Esteban, los problemas partían de él. Por eso, rápidamente se supo de ella misma que: “Está todo el mundo denunciado: Programa, productora, bocachanclas y gente que cuenta historias de mi vida que no me han sucedido…”. Así de tajante se reafirmaba Belén cuando hablaba de lo que había sucedido. Dichas denuncias venían por haber hecho comentarios del estado de salud y de los supuestos problemas que la princesa del pueblo acarreaba por aquel entonces.

“Mi nariz es mía, y como es mía, la tengo como se me sale del mismísimo…”. Belén Esteban hacía frente a las críticas de esta manera tan contundente. “Algunas nacen tan sumamente feas que ningún cirujano las quiere operar”. ¿Iba esta afirmación directa para Ana Rosa?. Belén Esteban se enfada como nunca pero dice que va a por todas, aunque le duela por alguna persona. A lo que Jorge Javier le pregunta como quién y ella hace referencia a una persona que está en la productora del programa. Sí, en este caso se refiere a la presentadora, porque considera que ha estado varios años en esa cadena y no se merece tanto daño.

Se trata de unas declaraciones que han tenido lugar hace un tiempo, pero de nuevo se ha vuelto a hacer viral, porque de nuevo recorre las redes y ahí deja claro que la enemistad parte de hace ya algunos años. Es cierto que poco a poco, las aguas se han tranquilizado y ya no asistimos a momentos como estos.

Belén Esteban siempre en boca de los colaboradores

Son muchos los años que Belén Esteban ha tomado el gran protagonismo en el mundo televisivo. Es por ello que siempre es uno de esos rostros que ha dejado numerosas noticias. Los programas de televisión y sus tertulianos o presentadores también se hacen eco de las mismas. Por eso, Ana Rosa Quintana, al frente de uno de dichos programas matutinos ha comentado gran parte de la vida de su compañera. En ocasiones, le ha profesado su apoyo pero también ha hecho todo lo contrario cuando lo ha considerado. Algo que no siempre ha sentado bien a Belén.

A veces la presentadora hace sus propias confesiones, otras veces se ríe de ciertos comentarios, pero también hay momentos para hacer una defensa de la que es su compañera y con la que ha trabajado durante cierto tiempo. Aún así, no se puede decir que sean grandes amigas, porque hay cosas que seguirán estando más que presentes, pase el tiempo que pase entre ellas. De nuevo vuelven a estar de plena actualidad debido a ese extracto de vídeo que pulula por las redes sociales.