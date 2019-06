Bárbara Rey está presente en los debates de ‘Supervivientes 2019’. Porque se dijo que iba a ser ella una de las concursantes para esta edición, pero al final no pudo ser. Unos hablaban de veto por parte de Isabel Pantoja, pero Bárbara lo negó. Lo cierto es que parece que la productora no tenía disponible el cupo de cachés tan elevados.

Por lo que si ya Isabel tiene uno de los sueldos más altos, Bárbara Rey no podía competir por ese lado. Así que se quedó en tierra, pero por poco tiempo. Porque ya se anuncia como la concursante del futuro y con un billete de ida a la isla para unos días. De modo que si el fantasma del pasado ya ha cumplido con su trabajo, ahora le toca el turno al futuro que le lanza una advertencia a Chelo García Cortés.

Bárbara Rey muy crítica con Isabel Pantoja

Parece que las rencillas del pasado siguen afectando a Bárbara que no para de meterse con Isabel. No le está gustando demasiado su concurso y echa por tierra todas y cada una de las acciones o de los comentarios que la cantante hace en la isla. En ocasiones los comentarios que hace sobre ello llevan la ironía adecuada para que el público arranque con un aplauso. Pero aún así, las intenciones de Bárbara Rey son bastante claras. Cree que la Pantoja poco está haciendo si no es quejarse.

Ya antes de que el concurso de ‘Supervivientes 2019’ comenzara, Bárbara Rey tenía unas palabras para Isabel: “Va muy flaquita, a ver como queda”. Además, aseguraba que tan solo estaría en el concurso un par de semanas y se ha equivocado. Cierto es que los amagos de la Pantoja vaticinaban otra cosa pero finalmente, la cantante todavía sigue allí y parece que por mucho tiempo, ya que esta semana es líder y no está nominada.

Chelo García Cortés siempre será su amiga

Bárbara Rey siempre ha comentado que entre ella y Chelo hay una bonita amistad. Es cierto que en el pasado habían compartido algo más, que no pudo ser. Pero la vedette reconoce que cuando ella se ha equivocado, Chelo la ha perdonado. De manera que si Chelo también ha tenido algún que otro fallo en la amistad, para Bárbara ya todo queda atrás. Claro que las amistades también pasan por momentos de lo más complicado. Por ello, en esta no se iban a quedar atrás. Las diferencias se han presentado en numerosas ocasiones y Bárbara Rey ha comentado: “Me tenía que haber respetado”. Pero finalmente, siempre ha intentado ver el otro lado de las cosas y como amigas, se han solucionado.

La advertencia de Bárbara Rey a Chelo García

Lo cierto es que durante todo el concurso, Chelo e Isabel Pantoja han estado juntas. Sabíamos que entre ellas hubo una gran amistad que se rompió, después de más de 30 años. Al comienzo, Isabel estaba un poco reacia a hablar o a abrirse, pero pronto se dio cuenta de que los apoyos en el concurso son muy necesarios. Chelo, por su carácter, estaba todo el dia pendiente de su amiga.

Lo que parecía que siempre estaba a la sombra de Isabel Pantoja, haciendo y comentando lo que ella también hacía. Pero no, Chelo tiene su propia personalidad pero con la gente que aprecie es realmente así, como bien indica su mujer desde el plató. Así que, por todas las imágenes que iban llegando, a Bárbara Rey no le quedaba otra que mandarle una advertencia: “Que no se deje influenciar, que las amigas están para ayudarse y no para explotarse”.

Así de tajante mencionaba la vedette la relación que parecía tener su amiga Chelo con Pantoja. Pero es cierto que muchas veces todo esto va en función del carácter de cada una. Bárbara considera que con Chelo no es crítica, sino con su compañera de concurso. Ya que considera que Chelo sí es su amiga y que la quiere mucho, por todo el pasado que habían compartido.

Comienza un nuevo juego para Chelo García Cortés

Lo cierto es que ahora, Chelo tendrá que hacerle caso a Bárbara Rey. Aún sin saber lo que esta ha comentado sobre su concurso, es cierto que comienza una nueva aventura para la colaboradora. Ya que está en el palafito desde el jueves. Por lo que, es la nueva pirata olvidada y como tal, tiene que depender en cierta medida del otro grupo de los abandonados, mientras que tendrá su propia plataforma para pasar el resto del día. Chelo no quería marcharse de la isla y por el momento así lo respetan los espectadores.

Si Bárbara Rey llega a la isla como el fantasma del futuro, entonces ya podrá decirle a Chelo todo lo que opina. Aunque todavía está por ver, ya que también Jorge Javier ha hecho la promesa de ir a pasar un par de noches con Isabel Pantoja. Por ello, son muchas promesas y muchos desenlaces que la audiencia espera y que estamos impacientes por comprobarlos.