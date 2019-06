Por fin ha llegado la época favorita de todos, el verano, esos meses en los que las redes sociales se ven inundadas con fotos de lo más sexys en bikini. Pero las que más destacan no son siempre las de mujeres como Pilar Rubio o Sara Carbonero. A pesar de haber entrado en los 50 años, Anne Igartiburu sigue guapísima, y no aparenta su edad.

Aunque será un evento muy importante el que marque el inicio de este verano, y es la boda de Pilar Rubio con Sergio Ramos. Al parecer, la presentadora de TVE no ha sido invitada, y ha hecho un intento para recibir su tatuaje de unicornio.

El guiño a Pilar Rubio

Todo apunta a que la boda de Pilar Rubio será el evento del año, es por ello que todas las celebridades quieren acudir a este. Y es normal, pues quién no iba a querer acudir a un banquete con todo pagado, y con la actuación del grupo AC/DC. Aunque este no será el único, pues Niña Pastori también es una de las artistas invitadas, sin duda, Anne Igartiburu tiene motivos para querer ser una más en la lista de invitados.

Pilar Rubio advirtió que se había pasado con la lista de invitados, pues son más de 400 personas las que acudirán a este día tan importante. A tan solo dos días del enlace, Anne Igartiburu ha hecho un último intento. Esta ha sido una de las maneras más simpáticas que nunca hayamos visto.

La presentadora de TVE publicó una foto con una diadema de unicornio, acompañada de un mesaje de lo más divertido. “Que yo me hago fan de unicornio y lo que haga falta… ¿esta diadema valdría para acudir a vuestra boda? Jaja! Feliz día!! Os queremos! Y por eso os he hecho este pequeño guiño – homenaje hoy en el programa“

Esta ha sido una forma de hacer un homenaje al que será el evento del año. Una manera de lo más original por parte del programa ‘Corazón’, el cual presenta Anne Igartiburu. La elección de haber usado esta diadema es debido a que la temática girará en torno a este animal fantástico. Pero ciertamente, hay algo más fantástico en la vida de la presentadora, y nadie se lo podía esperar.

Las fotos más sexys de Anne Igartiburu

La presentadora de ‘Corazón’ es de las famosas que más cuidan su imagen de cara al público. Hace varios años que también presenta las campanadas en TVE, y es la única capaz de ganar en audiencia a los sexys trajes de Cristina Pedroche. Ni siquiera el bikini del año pasado puso con Anne Igartiburu.

Pero eso sí, no siempre ha sido así de recatada, pues ella también ha sacado sus armas de mujer en varias ocasiones. Y es que los vestidos sugerentes con los que ha posado en sus sesiones de fotos no tienen desperdicio. Aunque la presentadora mantenga una postura de mujer elegante, y como he dicho muchas veces, Internet no perdona.

Ni siquiera Anne Igartiburu se ha librado de los seguidores que buscan y rebuscan en su pasado. Y de esta forma ha sido como han encontrado unas fotos de lo más sugerentes de la presentadora de TVE. Se trata de una sesión de fotos que le hicieron hace unos años para una revista en la que se sinceró por completo.

En ellas aparece con un peinado muy diferente al que luce ahora, y más salvaje de lo que jamás la hayamos visto. Además, se puede apreciar que disfrutó de lo lindo del book en ropa interior con unas medias de rejilla, que le hacen lucir terriblemente irresistible. Pero de esto ya han pasado años, y aún así, sigue estando igual de sexy en bikini.

Anne Igartiburu con un mini bikini de lo más sensual

Una vez comenzado el verano, somos muchos los que nos sumergimos en las redes sociales para buscar los posados más sexys de nuestras famosas favoritas. Y aunque no lo crean, Anne Igartiburu es una de las más buscadas por los internautas. La presentadora ha sido considerada una de las más sexys del panorama nacional, y es por eso que nos hemos quedado a cuadros al ver el tipazo que gasta a sus 50 años.

“Sigue estando estupenda“, “marca más que Jorge Javier Vázquez” han sido algunos de los comentarios que hemos podido leer en redes sobre este posado tan sexy. Sus palabras iban dirigidas al apretado mini bikini que lucía Anne Igartiburu en la playa, y que recuerda a una foto de Jorge Javier Vázquez.

Y no es raro que sea el presentador de Sálvame al que comparen con Anne Igartiburu. Pues hace unos meses publicó una foto en su cuenta de Instagram, en la que podíamos ver sus piernas al sol, además de su anatomía.

Estamos impacientes por que Anne Igartiburu vuelva a la playa este verano, pues es muy probable que en cuanto ponga un pie en esta, pos paparazzi capten fotos impresionantes de su tipazo. Aunque habrá que ver qué será lo que publica Jorge Javier para volver a sorprendernos.