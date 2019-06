Anna Simón es una de las colaboradoras de zapeando más apreciadas. Pero aún así, el programa ha comenzado a decaer, pues ya lleva 6 años en antena, y más de 1300 programas emitidos. Y ni tener a polémicas colaboradoras como Anna Simón y Cristina Pedroche parecen poder salvar el programa.

El gran complejo de Anna Simón que todos callan

Anna Simón es la presentadora del nuevo programa de TV3, ‘Persona infiltrada’. Es por ello que se subió ‘Al Cotxe’, un programa de entrevistas de la misma cadena. Y fue aquí, donde confesó ciertos aspectos de su vida que todos desconocíamos.

A la colaboradora de Zapeando la vemos a través de la pantalla como una mujer muy segura de sí misma, pero no todo lo que muestra es real. Los famosos están muy expuestos en su día a día, por lo que procuran ocultar parte de su vida y de sus pensamientos de las cámaras.

Pero hay ocasiones en las que sienten la necesidad de abrirse, y sincerarse así con sus seguidores, como ha sido el caso de Anna Simón en esta entrevista. “Me he engordado porque he dejado de fumar. Me preocupa el físico sin obsesionarme. Con los años acepto cosas que antes eran complejos. Me veía con demasiado pecho y demasiada barriga y poco culo“

Además, no ha tenido problema en admitir que no dudaría en pasar por quirófano si no se sintiera cómoda con alguna parte de su cuerpo. Aunque esta no fue la única revelación de la entrevista. También ha contado que su residencia en Madrid es de lunes a viernes en un piso de alquiler, pues su verdadera casa está en Mollet.



La foto que preocupa a los seguidores de Anna Simón

Las famosas como Anna Simón están constantemente en el punto de mira, y es que hagan lo que hagan, le van a encontrar algún error. Como ha sido el caso de la última foto que ha publicado la colaboradora de Zapeando en su cuenta de Instagram.

Montada en una gran moto, la cual estaba estacionada en la acera, y un casco entero puesto. Pues aún así le han dicho de todo, “Te juegas la vida Anna y tú no te puedes permitir ni un pequeño raspón“, “Eres una suicida“. Estos han sido algunos de los mensajes que sus preocupados seguidores le han dejado a Anna Simón en su foto.

La actual presentadora de ‘Persona infiltrada’ en TV3 ha tenido un despiste que le podría haber salido bastante caro. Aunque su cabeza iba protegida según lo marca la ley, el resto de su cuerpo iba de lo más desprotegido. No llevaba guantes, su vestuario era una falda que dejaba su piernas al descubierto y además unos zapatos de plataforma.

Por suerte, el título que acompañaba la foto nos dejó un poco más tranquilos, pues no era ella quien conducía, si no que iba de paquete. Pero son comportamientos como este los que pueden costarle a uno la vida, o al menos hacerse un gran daño. Es por ello que al ser una persona tan seguida, debe predicar con el ejemplo.

La colaboradora que no soporta Anna Simón

El programa en el que trabaja Anna Simón como colaboradora está viviendo su peor época televisiva. Lo que resulta lógico, pues ya lleva 6 años en los que han emitido más de 1300 programas, y todo cansa. Aunque ahora su principal rival es otro dirigido por Risto Mejide, ‘Todo es mentira’, este no ha logrado quedar por encima de Zapeando, el cual se mantiene en un 6% de share.

Tiempo atrás, esta cuota de pantalla no era ni imaginable para el programa, pues tenían un alcance mucho mayor. De momento, no parece que este vaya a llegar a su fin, pues lo mantienen a flote dos polémicas mujeres. Hablamos de nuestra querida Anna Simón, y la increíble Cristina Pedroche, pues son estas dos las que más noticias generan.

Y es lógico, las dos celebrities son perseguidas constantemente, y casi cada cosa que hacen es mirado con lupa por sus seguidores. Un ejemplo es una foto en moto de Anna Simón, en la que la acusan de loca, y haber podido morir incluso. O lo que le han dicho a Cristina Pedroche, la cual pintó los labios a dos estatuas en Londres, y le echaron los perros encima.

Son los gajes del famoseo, y ya casi que ambas están acostumbradas a esta polémica diaria en la que se ven envueltas. En cualquier momento de tu día, te pueden pillar en un renuncio, y hacer toda una noticia de lo que pasó. Como ha pasado en una conversación privada de Anna Simón con Miki. Y es que la de Mollet le confesó que Chenoa no le caía nada bien. “Me cae como el culo, va de chula, de soy cantante y me hago giras por España“