1 Álvaro Morte en Hospital Central

Entre el año 2000 y el 2012 Hospital Central fue una serie de Telecinco, que como bien indica, la trama iba sobre los profesionales de un hospital. Pero no solo en cuestión de trabajo, sino también en sus vidas privadas. Seguro que te acordarás de una serie así, porque batió récords de audiencia.

Pues bien, no pienses en el elenco principal porque Álvaro Morte, no estaba entre ellos. Pero bueno, también tuvo su hueco como bombero o buzo. Claro que hay que hacer un poco de memoria para acordarse realmente, ya que solo estuvo en dos episodios. Pero has sido un gran paso en su carrera, que como sabemos ha llegado al máximo con ‘La casa de papel’.