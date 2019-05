1 Adrián Rodríguez estuvo 18 días en ‘Supervivientes’

Lo que puede parecer poco para cualquiera de nosotros, quizás en la isla las cosas se ven de otra manera. Son muchos los concursantes que lo pasan mal casi desde el primer momento. Se dice que antes que el hambre, es la mente la que suele jugar una mala pasada. Pero lo cierto es que siempre hay que verse en dicha posición para poder opinar de una manera más clara.

Adrián Rodríguez era una de las apuestas seguras para el programa. El cantante y actor era uno de los grandes reclamos pero todo se vio truncado tras 18 días de concurso. Adrián no podía más y no sabía cómo gestionar sus emociones. Por eso, le comentó al programa su decisión que estaba tomada, aunque parece que hoy en día reconoce que no lo pensó tanto como debería.