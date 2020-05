1 Yo, Daniel Blake

Es cierto que quizás el título no te diga demasiado porque no es de los más conocidos. Pero sin duda, es una de esas películas que siempre merece la pena, porque su historia así lo relata. Habla de un hombre que se queda viudo y le da un ataque al corazón. Por lo que, debido a esto, no puede trabajar y solicita una paga para poder sobrevivir.

Pero no es tan sencillo, aunque tengas todos esos problemas. Allí conoce a una joven con dos hijos que también lucha por algo similar. Aquí se ve cómo la solidaridad es la que contrasta con todo el proceso burocrático y la lucha de clases. Una película que también recibió sus premios y que es de lo más recomendado.