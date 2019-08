Hace años, los niños y niñas querían ser futbolistas, médicos, enfermeras o astronautas. Sin embargo, ahora ya no quieren serlo. Ahora quieren ser youtubers. Sí, como lo oyes. Las redes sociales han cambiado muchas cosas en esta vida, y también los gustos de los más pequeños. Y es que la profesión de youtuber se ha convertido en la moda. Y no nos extraña porque se gana una pasta gansa. Muchos nos preguntamos qué hacemos nosotros que no nos hacemos youtubers.

En España hay unos cuantos youtubers que se han convertido en fenómenos de masas. Tienen millones de seguidores y las principales marcas comerciales quieren contar con ellos. Hay youtubers de todo tipo. Hombres y mujeres. Algunos hablan de videojuegos, otros de belleza, otros simplemente de la vida. Estos son los principales youtubers que ganan un montón de dinero en nuestro país. ¿Te gustaría ser como ellos?