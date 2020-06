Amantes de la play, estáis de enhorabuena, porque ya se han anunciado los videojuegos gratis de PS Plus para el mes de junio de este año. Call of Duty: WWII y Star Wars Battlefront 2 están disponibles para jugadores suscritos al servicio en PlayStation 4 y los usuarios suscritos al programa PS Plus, además, podrán jugar sin coste alguno a Treasure Rangers.

Si te gustan los videojuegos, puedes suscribirte al programa PS Plus, que ofrece tres modalidades de pago disponibles: 8,99 € durante un mes, 24,99 € durante tres meses o 59,99 € durante todo un año. Los usuarios suscritos a PS Plus tendrán acceso a juegos gratis cada mes, multijugador online, descarga automática de parches en modo reposo, acceso anticipado exclusivo a pruebas de juego completo, demos y betas públicas, 100 GB de almacenamiento online para guardar las partidas, contenido exclusivo y descuentos en PlayStation Store.

Si quieres jugar gratis este mes de junio, sigue leyendo este artículo, porque te vamos a hablar de los juegos gratis de PS Plus para junio. ¡Que empiece el juego!