1 Ocultar tu foto en WhatsApp

Seguro que en más de una ocasión te has preguntado por qué no puedes ver la foto de un contacto. Tranquilo, no significa que tu antiguo amigo o tu ex te haya bloqueado, que también puede ser. Sino que el mismo conoce uno de los trucos de WhatsApp más útiles para mantener la privacidad en la plataforma.

Si quieres ocultar tu foto de perfil, esto es lo que tienes que hacer. Accede a Ajustes > Cuenta > Privacidad > Foto del perfil.

Desde aquí podrás seleccionar si quieres que tu foto la vea todo el mundo, solo tus contactos, o nadie. Así ya nadie te cotilleará lo que hiciste el último fin de semana.