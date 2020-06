¿Estás harto de que la conexión de Internet te falle? ¿Te molesta que la señal de WiFi no llegue a todas las zonas de tu casa de igual manera? Te entendemos perfectamente. No hay nada más molesto que estar trabajando y que la conexión o falle o se pierda. Por eso, te vamos a dar una serie de trucos para mejorarlo. Toma nota porque ya no volverás a enfadarte con tu aparato del Router.

Cada vez utilizamos más dispositivos conectados tanto en casa como en el trabajo. Y es que ahora con la llegada del coronavirus, es más importa que nunca el teletrabajo. Por eso, no hay que fallar en estas situaciones. Antes de analizar la intensidad de tu red inalámbrica o profundizar en las herramientas y trucos para mejorar tu señal WIFI, es imprescindible que las hayas configurado correctamente. ¿Lo has hecho?