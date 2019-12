1 Phishing o cómo tener tus datos bancarios

Cuando hablamos de timos o estafas vía internet, esta es una de las más conocidas. Pero aún así, nadie está exento de tener que enfrentarse a ella alguna vez en su vida. Se trata de intentar robar los datos de tu cuenta o tarjeta. Lo cierto es que su método de ejecución suele ser a través de un email que te llega a tu correo con el nombre de una entidad bancaria o bien, una marca que conoces.

De ahí que no lleguemos a sospechar del todo. Pero hay que tener mucho cuidado. Ya que en el email suelen comentarte que debes acceder a un enlace o bien, te piden ciertas contraseñas o datos personales. Todo ello no pasará cuando se trate de le entidad verdadera pero sí del timo en cuestión. No debes dar nunca tus datos personales y si lees ese mail, te darás cuenta de que suele contar con faltas de ortografía.