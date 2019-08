Los inventos han supuesto una revolución para la historia. La penicilina, la imprenta o la rueda fueron invenciones que cambiaron el devenir del ser humano. Con la llegada de la tecnología se sumó otro factor más. Y es así como surgieron los inventos tecnológicos que también revolucionaron el día a día. Pero no siempre los planes salen bien. Te vamos a mostrar unos inventos que debería avergonzar a quien lo creó.

Suponemos que los inventores habrán estado por meses en el laboratorio y dando vueltas en las brillantes cabezas. Pero sencillamente no prendieron al mercado o bien dejaron a los consumidores preguntándose ¿realmente no pudieron hacer algo mejor? Y es que son inventos donde la tecnología no estuvo muy acertada. Suponemos que alguna vez dijeron “tierra, trágame”.