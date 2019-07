No hay una sensación más trágica que la de buscar un archivo en tu ordenador y no encontrarlo. Un buen día decidiste que ese Word, excell o foto no te valía y lo enviaste directo a la papelera de reciclaje. Pero ¡qué casualidad! Llega ese día en el que lo necesitas. Un trabajo de la Universidad, una factura escaneada o cualquier archivo que necesitas recuperar y no sabes cómo porque lo borraste de tu PC.

Pues bien, no te tires de los pelos porque podemos ayudarte a recuperar esos archivos borrados de tu ordenador. No vas a tener que llamar a un especialista, lo vas a conseguir tú solito. Solo tienes que seguir estos pasos y tener paciencia. Será un proceso de recuperación que merecerá la pena.