¿Realmente Amazon llevará paquetes en drones?

Amazon se ha convertido en una de las tiendas online más conocidas. Por lo que no es de esperar, que cada día tengan numerosas solicitudes de envíos. Se ha hecho grande y por lo tanto, las ideas también van avanzando de forma que se le dé un trato especial a todos los clientes.

Para hacerlo más efectivo y rápido, nada como los envíos por drones. Sí, parece que hace un par de años podía ser una noticia un tanto descabellada, pero es que las nuevas tecnologías avanzan a pasos agigantados y hay que hacerles caso. Hoy se convierte en una opción, donde ya un par de envíos han sido realizados con éxito por este método.

Amazon llevará paquetes en drones

Por el momento no es algo generalizado, pero desde luego la idea está en el aire, nunca mejor dicho. Según parece, fue Jezz Bezos, el fundador de Amazon quien dio la buena noticia. Como hemos indicado, hace un par de años ya se habló de ella. Se presentó el llamado Amazon Prime Air. Lo cual era una idea innovadora y que se trataba de que los paquetes fueran entregados gracias a los drones.

Por ello que aunque la idea impactó, siempre se pensó que podría ser de las que no llegan a buen fin. Pero no. Está claro que Amazon quiere quitarse a todos los intermediarios en forma de empresas de mensajería. Pero claro está, una idea como ésta también tendría sus pros y sus contras. Quizás todo este tiempo fue lo que se ha valorado.

Porque ya en una pequeña zona de Cambridge, se ha llevado a cabo el primer envío vía drone. Parece que han sido dos clientes los que han podido disfrutar de esta entrega. De este es todo mucho más rápido. Ya que el comprador hace su compra y desde el centro de logística, se carga el drone. Éste está programado con las coordenadas del envío gracias al GPS.

Podrá llevar paquetes de hasta poco más de dos kilos y siempre volando por debajo de los 120 metros de altura. Si antes mencionamos la rapidez, no te vas a creer lo que ha tardado en efectuarse el primer envío. ¡Tan solo unos 13 minutos!. Eso sí, solamente podrán llegar a las zonas rurales y suburbanas, donde no haya mucha aglomeración. A pesar de que los drones pueden esquivar ciertos problemas que se encuentren, quizás no estén programados para poder hacer los envíos cada día y en diferentes zonas. Quizás es una idea que llegue a consolidarse con el tiempo. ¿Tú que crees?.