¿Qué es un cargador por inducción y cómo funciona?

¿Cuántas veces nos ha pasado que estando de viaje nos hemos puesto a hacer tantas fotos que la batería ya la tenemos en menos del 10%? Qué agobio entra cuando sabes que en cualquier momento te quedas sin móvil. O estás en medio de un trabajo en tu portátil que te ha llevado horas y de repente se apaga porque se ha quedado sin batería, y se te ha borrado todo.

Los cargadores por inducción existen desde hace mucho pero no ha sido hasta ahora que ya se están conociendo y vendiendo más. En realidad, es mucho más cómodo ya que no tenemos que ir viendo la compatibilidad del puerto donde enchufar el cable del cargador. Por ejemplo, nuestro cepillo de dientes eléctrico lo cargamos simplemente poniéndolo en el soporte. Para explicarlo de forma sencilla, es como un cargador inalámbrico.

Una de las características más a destacar, es la comodidad y la conveniencia. Nuestros móviles, portátiles, tablets, están siempre apoyados en alguna superficie. Utilizando un cargador por inducción, se estaría cargando nuestro dispositivo a la vez que lo utilizamos.

Estos cargadores no tienen cables porque funcionan a través de inducción electromagnética. Para que lo entendamos mejor, crea una señal con la que calentar algo, o en este caso, cargar algo. Únicamente tendríamos que conectarlo a la red eléctrica para cargarlo.

Otra característica que lo convierte en un gran invento, es que puedes llevarlo contigo para cualquier emergencia que surja y se te quede el móvil sin batería. No ocupa nada (si tienes uno de los pequeños) y no necesitas encontrar un enchufe. La carga sólo se hace cuando hay contacto. En el momento en el que separas el terminal, el cargador permanece en espera.

Hoy en día podemos encontrar mil diseños distintos de cargadores por inducción y para todos los gustos.

Es compatible con casi todas las marcas de telefonía, pero todavía hay algunas con las que no, por lo que para éstas habría que comprar una carcasa adaptadora. La mayoría de los Android son compatibles, en Iphone todavía no demasiado, pero no os asustéis, porque Apple lo está implementando ya en sus nuevos terminales.

Para un futuro, se quiere que este cargador sea parte del teléfono, o que al menos podamos tener el terminal en la mano y que se esté cargando a la vez con el cargador por inducción.

En cuanto a precios, por ejemplo en Amazon que podemos encontrarnos un poco de todo, tenemos cargadores por inducción que van desde 10€ hasta 80€. Todo depende de la potencia, diseño, marca, etc.

Y yendo a la parte más técnica, existen varios estándares. Qi, que es el más utilizado, realiza la carga mediante frecuencias bastante altas y requiere que el cargador y el aparato estén muy cerca. PMA, es muy parecido al Qi sólo que menos eficiente. Aunque lo que sí que tiene de mejora en cuanto al Qi, es que no necesitan estar tan cerca uno del otro y además se pueden tener superficies más amplias para cargar varios dispositivos.

Quién sabe, a lo mejor en unos años podemos cargar nuestros dispositivos inalámbricamente y desde kilómetros.