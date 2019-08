Las consolas de videojuegos no pasan de moda. Todo lo contrario. Con el paso del tiempo han sabido reinventarse y ahora mismo son la sensación entre los jóvenes y no tan jóvenes. En el mercado puedes encontrar un montón de ellas. Por eso hoy queremos hacer un análisis de cada una. PS4, Xbox One, Switch son solo algunos de los ejemplos que puedes encontrar.

Ahora bien, dentro de toda la variedad hay que saber cuál es la mejor para jugar. Y es que hay otras que se han decantando por el vídeo. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que no existe la consola perfecta. Pero sí hay productos muy buenos, por lo que te vamos a hacer una relación de las características de cada una para que puedas decidir cuál se ajusta más a tus necesidades.